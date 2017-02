Un video pubblicato di recente sul canale youtube AVI LSD mostra – o almeno prova a farlo – gli effetti di andare a ballare fatti di MDMA, o ‘molly’, come viene chiamata nello slang anglosassone –‘morbidone’, in patria. Il video ripropone la realtà alterata che percepiamo sotto l'effetto della droga, utilizzando trucchi visuali, come la distorsione delle luci della discoteca, effetti sonori alterati ed una atmosfera fuligginosa tipica della fase ‘high’.

Molto coerentemente, il set del video è un concerto EDM, senza indicazioni specifiche. E' un tentativo interessante di descrivere come ci si sente dopo aver assunto la pillolina colorata. Chi ha vissuto certi momenti potrà verificare se la sua esperienza coincide o meno con quella che l’autore ha provato a ritrarre. Gli altri, invece, se ne potranno fare un’idea. L'importante è fare certe cose responsabilmente (penso si dica così, in questi casi).