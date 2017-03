La fucina di facebook non smette un momento di funzionare. Siamo abituati a dover stare dietro agli aggiornamenti del social di Zuckerberg, specialmente negli ultimi tempi. Le emoji su Messenger, i live, le reazioni a cuoricino, sorridenti e arrabbiate. Ma l'ultima novità potremmo dire che - a suo modo - è storica. Riguarda proprio l'applicazione di messaggistica istantanea di facebook, Messenger. L'azienda di Menlo Park ha di recente rilasciato -solo per alcuni utenti- un nuovo aggiornamento per la chat.

Si tratta della possibilità di aggiungere le reactions non più solo ai post degli amici, ma anche ai messaggi. Per chiarirci. Siamo in una chat con dei nostri amici e stiamo decidendo dove andare a cena. Marco propone sushi, Michela pizza e Arturo cucina etiope. Nella chat di gruppo siete in venti partecipanti. Se ognuno dicesse la sua sarebbe finita. Invece, mettendo -per esempio- un like su una proposta, tutti saprebbero che votiamo per la pizza di Michela.

In tutto questo c'è, inoltre, un'interessante novità: la reazione dislike. Finalmente compare su facebook il tanto richiesto pollice verso che ci fa esprimere il nostro dissenso. Così, se proprio ci fa schifo andare a mangiare sushi, possiamo rispondere come si deve alla proposta di Marco. Un pollice che facebook non ha mai voluto inserire per non generare troppa 'negatività' all'interno del social. Adesso fanno sapere che non hanno cambiato idea. Il pollice in giù non è, infatti, una reazione negativa, ma un semplice modo per dire 'no'.