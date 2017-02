Chiunque sia possessore di Mac e aspirante dj allo stesso tempo troverà in queste righe una buona notizia. O almeno un accenno.

La Image Line, azienda produttrice di FL Studio, uno dei più famosi software per la creazione di musica elettronica, ha lanciato un sondaggio tra i fan del programma per raccogliere suggerimenti utili al rilascio della versione per il sistema OS X.

Il programma che abbiamo imparato a conoscere con il suo vecchio nome Fruity Loops e che ci ha accompagnato nella creazione dei nostri primi brani truzzi non è infatti ancora disponibile per il nuovo sistema operativo Apple.

Una mancanza cui l’azienda sta provando a porre rimedio, anche perché sono circa due anni che viene annunciata la versione compatibile.

Ancora oggi, a prescindere dal sondaggio della Image Line, non è stata annunciata alcuna data per il rilascio ufficiale. Per chi ne volesse sapere di più, consigliamo di rimanere aggiornati seguendo la pagina facebook dell’azienda.