Un acquisto da 350 milioni di dollari. Il Gruppo Pacha è pronto ad essere rilevato dal Trilantic Capital Partners, impresa di venture capital, che avrà il controllo del brand in futuro. Il Gruppo Pacha in questione è quello proprietario di alcuni dei club storici di Ibiza, come il Pacha, il Destino e il Lio, oltre ad hotel e altri locali in tutto il mondo.

Le prime notizie di questo affare erano già circolate nel 2016, ad ottobre, quando il proprietario del Pacha Ricardo Urgell aveva annunciato la futura vendita del gruppo. La cifra circolata allora riportava un valore intorno ai 500 milioni di dollari. Ora mancano solo le ultime firme e il nuovo gruppo sarà ufficialmente proprietario degli storici club.

Ma cosa cambierà in futuro? Non si sa ancora molto, ma qualcosa è comunque trapelato. Il Trilantic Capital Partners, che al momento ha affari soprattutto in Spagna e Italia, ha fatto sapere che i progetti futuri riguarderanno un’ulteriore espansione del brand in altre nazioni, come la Germania e l’Australia. Per i locali di Ibiza già di proprietà del Gruppo Pacha è invece stato annunciato un incremento dello staff.