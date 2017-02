Naufragato l’avvento dei tanto proclamati Google Glasses, il progresso digitale non si è certo fermato. L’ultima protagonista della costante corsa a nuovi device è la Sony, il gigante tecnologico giapponese. In settimana è saltata fuori la notizia di un brevetto depositato dall’azienda che riguarda delle lenti a contatto dotate di un dispositivo per fare foto e video.

Un progetto a cui la Sony sta lavorando già dal 2013, e di cui veniamo a conoscenza soltanto adesso.

Ma di cosa si tratta, precisamente? Le lenti brevettate si applicano sull’iride come normali lenti a contatto, e si attivano strizzando l’occhio. Il dispositivo al loro interno è in grado di distinguere un occhiolino volontario dall’automatico sbattere di palpebre, e fa partire lo scatto foto o la ripresa video.

Tutto quanto viene registrato e immagazzinato in memoria, con la possibilità di essere rivisto. Cosa ancora più incredibile, le lenti sono dotate di un display con elettroluminescenza, autofocus, esposizione automatica e zoom regolabile.

Un significativo ‘sguardo’ verso il futuro, anche se quelle di Sony non sono le uniche lenti ad essere state depositate all’Ufficio Brevetti. Si parlava all’inizio dei Google Glasses. Proprio Google ha in progetto, dal 2014, delle lenti pensate per persone diabetiche, in grado di registrare il livello di glucosio presente nelle lacrime, mentre un altro colosso, Samsung, ha in cantiere altre lenti dotate di micro camera.

Qui sotto il video che ne spiega il funzionamento.