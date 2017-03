MeDIA Research ha di recente pubblicato i dati relativi al fatturato delle case discografiche americane del 2016. La Universal Music rimane saldamente al comando in termini di guadagni e share di mercato, anche se le sue quote, nel 2016, sono state appena erose da Sony e Warner. Dati significativi per le etichette indipendenti, che hanno registrato un 6% nella crescita del fatturato. Ma andiamo con ordine.

L’intero mercato ha registrato una generale crescita, trainato in gran parte dai servizi in streaming. La percentuale che hanno rappresentato - nello share di mercato delle etichette – è stata del 34%, contro il 23% dello scorso anno.

La Universal Music, dicevamo, mantiene ancora il primato, con uno share che scende però al 28.9% dal 30.2 del 2015. Rimane comunque ancora lontana la Sony, che si piazza seconda al 22.4%. Dall’anno scorso, Universal Media Group ha avuto una crescita in termini di ricavi del 2.4%, trascinata dallo streaming, che registra un clamoroso +56%, mentre le vendite su mercato fisico sono calate del 6%

Le altre due principali concorrenti, Sony e Warner, hanno guadagnato qualcosina nello share di mercato. La prima passando dal 21.3 al 22.4%, la seconda dal 16.8 al 17.4%. In termini di vendite, Warner è cresciuta dell’11%, Sony del 13.

Infine c’è il mondo delle etichette indipendenti. Nonostante queste abbiano registrato una crescita in revenues del 6%, scendono leggermente nello share globale, dal 31.6 al 31.3%. Anche nel settore editoriale, le indie guadagnano il 6%, e si muovono dal 49.4 al 50.1% di share.