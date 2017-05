Dopo sedici anni di onorata carriera, la storica sede dell’Amsterdam Dance Event (ADE) – il Felix Meritis – lascia il testimone a una location nuova di zecca. L’edizione numero 22 della manifestazione olandese è, infatti, in programma dal 18 al 22 ottobre 2017 presso il Nieuwe DeLaMar Theater, un cambio che è stato reso necessario dalle operazioni di ristrutturazione in corso negli spazi in precedenza utilizzati. La scelta del DeLaMar è stata, dunque, fatta considerandone la posizione strategica vicino al Leidseplein e al De Melkweg oltre che la struttura logisticamente adeguata.

La cinque giorni di Amsterdam per questa nuova edizione porterà sotto un unico tetto tutti gli eventi precedentemente ospitati, come l’ADE Dance & Brands. Ad annunciare il trasferimento e la ristrutturazione degli ambienti finora utilizzati è stato il direttore dell’ADE, Richard Zijlma, che ha spiegato le ragioni di questo “trasloco”, necessario anche visti i numeri sempre in crescita di anno in anno.

“Considerato che la manifestazione – ha dichiarato Zijlma – è stata sold out negli ultimi sette anni e sono attesi delegati da un numero sempre maggiore di Paesi, la ristrutturazione del Felix Meritis ci dà l’opportunità di provare un’altra venue. Siamo entusiasti e ottimisti di fronte alle nuove possibilità di incontro e di networking offerte che il Nieuwe DeLaMar Theater offre e siamo sicuri che anche i delegati lo troveranno uno spazio spettacolare e stimolante.”

ADE 2017

ADE 2017: le altre novità di un festival ormai storico

Dalla sua nascita nel 1996, l’ADE ha messo in luce la sua lungimiranza sulle tendenze dell’elettronica più promettenti, diventando ben presto uno dei punti di riferimento a livello internazionale sia per gli appassionati sia per i professionisti di settore. Il programma 2017, che sta via via prendendo forma, conferma l’ambizione del festival a scovare i talenti emergenti e darà spazio quest’anno anche ad artisti dal Marocco nell’ambito dell’ADE Global View.

L’annuncio del trasferimento, infine, si accompagna anche a un’altra novità che riguarda un sistema di biglietteria completamente rinnovato che permette agli appassionati di scegliere tra gli appuntamenti diurni e quelli serali acquistando un pass per i 5 giorni. Maggiori informazioni si trovano sul sito ufficiale a questo link.