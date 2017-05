In seguito a tutte le notizie riguardanti il disastro del Fyre Festival, Seth Rogen ha praticamente annunciato su Twitter che sta lavorando su un film con i The Lonely Island, famoso trio di musicisti statunitensi. Il tema principale a quanto pare, è proprio su un festival, ma con eventi terribilmente disastrosi all'interno. Il trio di Berkeley (in California) ha scherzosamente risposto al tweet del canadese dicendo che vorrebbero prendere in considerazione di citare in giudizio il Fyre Festival per aver rubato la loro idea.

This seems like a good time to mention the movie we are making with @thelonelyisland about a music festival that goes HORRIBLY WRONG. — Seth Rogen (@Sethrogen) April 28, 2017

For real, thinking about suing #FyreFestival for stealing our idea. https://t.co/uiLxhzLg85 — The Lonely Island (@thelonelyisland) April 28, 2017

Non si hanno ulteriori informazioni riguardo a questo nuovissimo progetto, ma ci sono tutte le promesse per far si che esca un risultato a dir poco esilarante. Gli ultimi film che hanno riportato l'EDM al centro dell'attenzione non hanno avuto un acclamatissimo successo, da We Are Your Friends (titolo estratto dalla famosa canzone dei Justice) con Zac Efron, al recentissimo XOXO targato Netflix, c'è da dire che non azzeccato realmente il vero sentimento dell'arte del djing e su come viverlo in relazione ai festival. Senza peli sulla lingua, non ci aspettiamo ciò ancor meno da Seth Rogen, ma ancor di più, qualcosa di rigorosamente divertente, come sta facendo negli ultimi 5 anni con film come Cattivi Vicini o The Interview.