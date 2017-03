Negli ultimi due anni Soundcloud è stato al centro di diverse proposte commerciali da parte di etichette discografiche, social network e altre piattaforme musicali. Ricordiamo che soltanto nel maggio 2016 Twitter propose l'acquisizione della piattaforma per una cifra pari a 2 miliardi di dollari che però si concluse con un nulla di fatto. Nel settembre dello stesso anno anche Spotify si mostrò interessata all'acquisto di SoundCloud ma anche qui l'affare non andò in porto per via di un abbandono dei piani di acquisizione da parte di Spotify.

Una novità però si palesa all'orizzonte di SoundCloud che pochi giorni fa ha annunciato di essere deciso a lanciare un nuovo servizio di monetizzazione dei contenuti per gli utenti della piattaforma.

SoundCloud monetizzerà i propri contenuti

Questo nuovo servizio funzionerà solo tramite la sottoscrizione al nuovo programma a pagamento chiamato SoundCloud Premiere che frutterà le adeguate remunerazioni tramite un criterio che valuterà l'impegno dell'utente ed il numero di ascolti. Per il momento la monetizzazione non è ancora integrata nel sistema ma una sezione a riguardo è già presente nella sezione dedicata alle funzioni.

Il futuro della piattaforma

Ci si aspetta che questa nuova funzione aiuti ad incoraggiare gli utenti a postare più materiale per avere, come diretto risultato, generazione di traffico diretto sulla piattaforma stessa mirando a compensare le perdite dell'azienda che nel 2015 ha visto una perdita significativa.