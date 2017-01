Nel 2016, si sono registrati più di 251 miliardi di ascolti di canzoni in streaming negli Stati Uniti, che costituiscono il 38% del mercato di consumo musicale del paese. L' aumento statistico è stato del 76% in comparazione alle statistiche dell'anno precedente, e segna per la prima volta nella storia che lo streaming ha superato addirittura le vendite digitali, il che rende il modo numero 1 degli americani di ascoltare la musica.

È interessante notare, che tra i generi più popolari troviamo l'hip-hop e R&B, che hanno contribuito ad un incredibile anno di streaming. Questi due generi, combinati, costituiscono il 28% di tutti gli ascolti, e naturalmente, Drake è l'artista top dell'anno con oltre 5,4 miliardi di ascolti.