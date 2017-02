Le origini del rap raccontate da una serie televisiva. Questo è The Get Down, ennesima fatica targata Netflix che prende piede dalle vicende di quattro ragazzi in uno dei quartieri più difficili di New York, il Bronx.

Conclusa la prima stagione, The Get Down è pronta a riniziare il prossimo 11 aprile. Questa seconda parte della serie è ambientata nel 1978, un anno dopo le vicende della prima.

Jaden Smith, il figlio del più noto Will, è l'interprete di uno dei quattro protagonisti, affiancato da Shameik Moore, Justice Smith e Herizen Guardiola.

In un contesto difficile come quello povero del quartiere newyorkese degli anni '70, i quattro amici si trovano a dover sopravvivere ad un mondo che tende a soffocare qualsiasi tipo di ambizione. L'unica soluzione appare quella di emergere con l'arte di strada, in cui il rap la fa da padrone. In questo ambiente si snoda il racconto di The Get Down, in una narrazione che prende, per forza di cose, le pieghe di un musical.

Tra i molti che hanno partecipato al progetto, non potevano mancare grandi nomi che da certi ambienti sono passati, e proprio grazie a questo hanno costruito una fruttuosa carriera.

Grandmaster Flash è uno di questi, chiamato a partecipare con il ruolo di assistente di produzione, e insieme a lui il rapper Nas, produttore esecutivo della serie e compositore del tema musicale principale.

Ecco qui sotto un breve teaser della nuova stagione di The Get Down, ideata da Baz Luhrmann e Stephen Adly Guirgis

Qui invece potete ascoltare un mixtape con diverse tracce utilizzate per la colonna sonora, una produzione che spazia tra diversi generi e che ha già raggiunto quasi 750 mila visualizzazioni su youtube.