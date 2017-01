Classe 1998, originario della Toscana, Mattia Tripaldi ha all'attivo numerose uscite su MA Music e DubstepGutter e si conferma sicuramente come uno dei talenti nostrani da tenere sotto controllo nei prossimi mesi. Gli abbiamo fatto qualche domanda per conoscerlo meglio e saperne di più sui suoi progetti futuri.

Quali sono le tue fonti d’ispirazione?

Inizialmente mi sono ispirato molto a Virtual Riot: ritengo geniale il modo in cui struttura le sue tracce e crea le sue melodie. Successivamente ho iniziato a sviluppare un mio stile, prendendo spunto anche da artisti come Panda Eyes e OmegaMode.

Tuttavia non ho mai cercato di copiare o somigliare ad altri artisti, ho sempre cercato di creare un mio stile che all'ascolto facesse pensare "questo è Tryple". Quello che voglio esprimere con la mia musica deve essere distinto da ciò che ascolto, o almeno questo è l'obiettivo.

Come nasce una tua traccia?

Solitamente parto da un idea che ho già in testa, che può essere un drop o una melodia in particolare. Spesso mi ritrovo a pensarci quando sono fuori casa e non avendo un portatile mi metto a registrare una memo vocale sul telefono, spesso provando a cantarla, cosa in certi casi abbastanza imbarazzante! Una volta a casa, mi riascolto la memo vocale, apro FL Studio e cerco di ricreare l'idea di base, portando avanti il progetto fino alla sua pubblicazione. Molte delle mie produzioni sono nate in questo modo, come Hypnosis e Digital Dreams.

Con chi vorresti collaborare in futuro?

Di sicuro il desiderio di collaborare con gli artisti a cui mi sono sempre ispirato e che prima ho citato non manca, ma mi piacerebbe avviare un progetto con produttori come Spag Heddy, Dr. Ozi, Ray Volpe, Tisoki e Stabby.

Ci sono diverse collaborazioni che ho iniziato con artisti meno conosciuti ma secondo me molto validi, come Azazal, Pixel Terror, Sekai, Zikiel e Vice City. Inoltre non mi dispiacerebbe una terza collaborazione con Sex Whales. In futuro poi, credo che ci sarà qualcosa di interessante anche con Too Vain.

Hai un consiglio da dare ai giovani produttori?

Esprimete voi stessi, non cercate di somigliare per forza ad altri e non affidatevi troppo ai vari preset per imparare. Piuttosto guardate tanti tutorial su YouTube e sperimentate. Credo sia il metodo migliore per non diventare ripetitivi e risultare più originali.

Cosa dobbiamo aspettarci da Tryple nei prossimi mesi?

Sto riprendendo in mano alcune collaborazioni che intendo fare uscire a breve. Purtroppo per mancanza di tempo non so bene quando accadrà, ma arriveranno. Oltre a questo, c’è in lavorazione un EP che spero uscirà entro i primi mesi del 2017. Al momento non ci sono date di rilascio fissate, ma molte tracce da proporre, compresa una di cui vado molto fiero. Non dico altro, spero di potervi mostrare tutto molto presto!