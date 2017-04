Sono state annunciate il 28 marzo le nuove Crossfade 2 della V-Moda, le cuffie wireless della casa di Chicago. Nuove potenzialità per quanto riguarda la durata della batteria e la potenza del bluetooth, ma anche un design rinnovato, anche grazie alla partnership con la casa giapponese Roland.

Ecco quali sono le caratteristiche delle nuove Crossfade 2: una batteria incrementata del 15 per cento per oltre 14 ore di musica, e la possibilità di collegarle contemporaneamente a due dispositivi in un raggio di dieci metri.

Le cuffie sono compatibili con tutti gli accessori della V-Moda, e sono dotate di due microfoni, uno interno alla cuffia destra, uno montato sul cavo SpeakEasy allegato. I colori disponibili per queste cuffie, che partono dai $ 330, sono nero, bianco e rosato-oro.

Crossfade 2 V-Moda, cuffie wireless di nuova generazione

Altre interessanti novità riguardano degli accorgimenti che Roland e V-Moda hanno voluto mettere a punto per le Crossfade 2. Uno di questi è la qualità del rivestimento interno, studiato per restituire la migliore qualità di suono possibile e per risultare comodo a chi le indossa. Altro aspetto che è stato curato per un suono ideale è la capacità di isolamento dal rumore, che crea un effetto sonoro a 360 gradi.

Delle cuffie per veri DJ

Le qualità del suono e le specifiche tecniche supportate dalle Crossfade 2, oltreché l'accuratezza del loro design e le performance eccelse se utilizzate via cavo, le rendono perfette per i professionisti della musica elettronica. Come ulteriore garanzia per i Dj, sono cuffie certificate dalla Japan Audio Society come Hi-Res - High Resolution, che vuol dire qualità del suono nettamente superiore ad un Mp3.