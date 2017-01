Uscita lo scorso 6 gennaio, Always There For You è la nuova traccia siglata dal duo elettronico Djs From Mars che in questa produzione incontra il dj svizzero Robotronika. Ipnotico e fluido, il pezzo scorre facendosi ascoltare dalla prima nota e la voce dell’italiano Dani Galenda si muove sul drop corposo.

Ma chi sono i protagonisti di questa nuova release? Veterani dell’elettronica, i Djs From Mars si sono fatti conoscere a apprezzare negli ultimi anni conquistando oltre 70 milioni di views con i videoclip sul loro canale ufficiale YouTube e godono del sostegno di big quali Afrojack, VINAI e David Guetta.

A produrre Always There For You per la label svizzera Etna Rec è Robotronika, tra i più noti LED DJ al mondo che ad oggi vanta oltre 200 live show in più di dodici nazioni. Co-produce il dj italiano Luca Testa (PandaFunk, DimMak, Mad Decent) che regala al progetto internazionale una buona dose di avanguardia.

Always There For You è disponibile nei principali store digitali oltre che sulle piattaforme streaming (Spotify, Apple Music, Soundcloud).