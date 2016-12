È disponibile da venerdì 23 dicembre Remember, il primo singolo del giovane dj e produttore Not For Us in collaborazione con Ben Alessi. Ultimo pezzo rilasciato da Universal Music, il brano chiude un anno fortunato per l’EDM nazionale con giovani volti che hanno animato il panorama italico.

Quante porte in faccia si è visto chiudere Alberto Cotta – questo il nome di battesimo dell’artista – e quanti “non fa per noi” ha dovuto ingoiare? Con un ironico senso di rivalsa, il talento classe 1995 ha scelto proprio il ritornello Not for us come nome d’arte, decisione che racconta in questi termini: “Prima producevo sotto un altro alias e quando sei un ragazzino, non sai a chi fare ascoltare la tua musica, così inizi a mandarla ovunque, qualsiasi singolo tu produca.”

Continua: “In molti casi non ricevevo risposta, mentre una volta ho ricevuto una mail che mi ha fatto ragionare su quello che stavo facendo e diciamo svegliare. Era di un’etichetta discografica che mi ha risposto dicendo: ‘Thanks but they’re not for us’. Da lì nasce il mio nome, come stimolo a cercare di farcela”.

Lasciatosi ormai alle spalle il tempo dei no, il producer cresciuto col rock ha anche raccontato come nasce un pezzo: “Per creare un suono il tempo varia tantissimo: può essere che ci metta cinque minuti oppure una giornata intera, magari riesco a concepire la struttura della traccia e poi mi fermo proprio sul suono e dico ‘no, è da buttare via tutto’.

Questo perché non riesco a trovare il suono che si sposa bene con quell’idea di traccia che avevo in mente. Sono molto legato alla texture del suono, è la cosa che mi affascina di più della musica elettronica in generale”.

E allora buon lavoro, ma intanto godiamoci Remember.