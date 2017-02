Milanese, legato al mondo dell’Hip Hop e della bass, Aron Airaghi – meglio noto come Aquadrop – è tornato con una nuova traccia per Doner Music / Do It Yourself Multmedia Group. Abituato a far convivere Trap, Hip Hop ed elettronica, il dj e producer ha saputo non solo affermarsi nelle classifiche internazionali ma anche conquistare la stima di maestri quali Skrillex, Diplo, Steve Aoki, Baauer, Flosstradamus e RL Grime che ne hanno suonato i pezzi in molti live set.

Ma chi è Aquadrop? Il suo nome si lega inevitabilmente a numerose produzioni elettroniche, ma nel suo curriculum ci sono anche la colonna sonora del telefilm “Skins” per MTV America e progetti come sound designer per noti brand. È nel 2013 che la Doner Music di Big Fish lo arruola nelle proprie fila: il primo singolo è Favelas insieme a The Golden Toyz pubblicata su EDM.com e rielaborata da RL Grime.

Seguono, nel 2014, singoli come Milf Weed, Gyal Like Me, Dega Dega (per la label di Dilpo) e i remix ufficiali di Reckless dei Sunstars (per Ultra Music), quello di Love Alight dei Crystal Fighters e quello di Monky Man di Bot. Ma Aquadrop è anche alla produzione della super hit di Emis Killa Maracanã.

Da Back and Forth nel video virale di Go Pro con 5 milioni di views su Youtube in sole due settimane ai remix ufficiali di Sabato di Jovanotti, di cui ha aperto il concerto allo stadio di San Siro, il dj arriva a fine 2015 con Don’t you say you love me (Mad Decent) e Raining on me (Buygore).

Nuove release costellano il 2016, che vede la pubblicazione del remix ufficiale di Number One di Major Lazer & Grandtheft, il primo singolo per la Armada di Armin Van Buuren, Like A Movie, e la traccia Watch Me Dvb, pubblicata sulla Dim Mak di Steve Aoki.

In attesa di nuovi dj set, Aquadrop vanta già esibizioni su palchi quali lo Sziget, il Nameless Music Festival e il MI Ami oltre ad aver affiancato colleghi come Dillon Francis, Benga, Felix Cartal, Stateless, Artwork e SGT Pokes. E questo nuovo anno porta con sé nuove pagine tutte scrivere, ops da ballare.