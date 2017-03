Si chiamano Ofenbach e sono il duo fenomeno candidato a divenire nuova stella dell’elettronica francese. Amici fin dall’infanzia, Dorian Lo e César de Rummel hanno incrociato le rispettive strade artistiche negli anni del college dando vita a un progetto comune che già conquistato classifiche e palchi importanti.

Best New Talent secondo la rivista DJ Mag in Francia e New Talent 2017 di Spotify France come, i due giovani producer si sono via via specializzati in sonorità deep house che mixano la disco con il funky e il rock.

Il loro nuovo singolo ufficiale – in uscita anche per il mercato italiano – si intitola Be Mine e si è già conquistato un posto nella Top 20 di Shazam Global ma è solo l’ultimo di una serie di produzioni che compaiono nelle setlist di Robin Schulz e Tiësto (solo per citare due nomi).

Così, dopo i remix di Bob Sinclar, Hyphen Hypen e James Bay, gli Ofenback portano nella Penisola una nuova traccia targata Big Beat / Warner Music France con cui hanno debuttato nella Top5 dei brani dance pop più programmati dalle radio Italiane. Accompagna il singolo, un divertente videoclip in cui i franccesi vengono rapiti da una ragazza che si ritrova, poi, travolta dalla trascinante Be Mine. Chi di musica ferisce...