Il 2017 di Armada Deep si apre con una traccia nuova di zecca, in uscita il 9 gennaio e firmata dal duo di producer e dj Plastik Funk, già autori per l’etichetta di fondata da Armin Van Buuren delle hit This Is It e Ever. Il pezzo in arrivo vede i due giovani talenti collaborare con Katt Rose, la cui voce regala un inciso melodico e orecchiabile che irrompe nella struttura orchestrale di apertura.

I beat e la bassline si succedono come colonna sonora che accompagna la notte di divertimento al suo declino, quando la luce dell’aurora e il sorgere del sole annunciano l’alba di un nuovo giorno. Le atmosfere si fanno, così, via via più rarefatte, quasi a segnare un passaggio catartico al dì che viene con il cielo che schiarisce.

Sunrise è uscita in una prima versione club & extended mix, ma di fronte al suo successo Rafael Ximenez-Carrillo e Mikio Gruschinske ne realizzano ora il Radio Mix. In questa nuove veste il pezzo vede amplificata la parte vocale e melodica in modo che suoni più adatto al mainstream radiofonico.

Tra i nomi di punta della famiglia Armada, i Plastik Funk hanno dato vita di recente a un affollatissimo dj set per la Miami Music Week e si sono esibiti all’Ultra Music Europe oltre che come summer resident djs al Privilege di Ibiza. E il 2017 si preannuncia un altro anno di grandi impegni. Per far scatenare ogni platea.