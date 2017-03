Dopo aver prodotto super hit mondiali come Beautiful Liar di Beyoncé e Shakira, Don’t Stop The Music di Rihanna e Firework di Katy Perry, gli Stargate debuttano sul mercato discografico firmando per la prima volta con il loro nome una traccia inedita. Si tratta di Waterfall, brano in cui il duo norvegese ha fatto fa incontrare P!nk e Sia.

Attualmente in rotazione radiofonica, la traccia è il primo singolo ufficiale (RCA) di Tor Erik Hermansen e Mikkel Eriksen ed è firmata dagli stessi Stargate insieme a Sia, Diplo e Jr. Blender.

Influenze Hip-Hop ed elettroniche si fondono con il cantautorato scandinavo e il sound che ne deriva è la firma più riconoscibile del duo che, in breve tempo, si è affermato sulla scena globale.

Per Waterfall gli Stargate hanno coinvolto dapprima Sia – con cui avevano collaborato anche per Diamonds di Rihanna – che, a sua volta, ha chiamato P!nk: tra le due artiste è nata una sintonia musicale da cui ha preso forma un pezzo dancehall molto emotivo.

Waterfall – Testo

I’m in your waterfall

I’m in your waterfall

I’m in your waterfall

Oh, I’m in the jungle now

You’ve been seeking, I’ve been hiding out

Use your love, it scares me so deep down

You may find me, ‘cause my heart beats loud, so loud

It beats fast, in the places where you touched me last

I can feel the burn my skin, it has

But the return of your beloved hands, hands

I’ve lost control

I paddle, but you’re too strong

But I gotta trust your flow

‘Cause boy, I’m in your waterfall (waterfall)

Oh, I’ve lost control

And babe, it’s a relief to know

I got you keeping me afloat

When I’m in your waterfall

I’m in your waterfall (x8)

Baby, you’re my oxygen

When I cannot find my way on Earth

You know I can be when I hold on

Even when the rapid’s strong

I’ve lost control

I paddle, but you’re too strong

But I gotta trust your flow

‘Cause boy, I’m in your waterfall (waterfall)

Oh, I’ve lost control

And babe, it’s a relief to know

I got you keeping me afloat

When I’m in your waterfall

I’m in your waterfall (x8)