Marco Casolari è uno studente del politecnico di Torino che insieme ad un gruppo di amici ha sviluppato un idea e un progetto molto interessante da un semplice pensiero: e se fosse possibile creare accordi e melodie semplicemente tamburellando con le dita uno strumento immaginario come facciamo ogni volta che una canzone ci balza in testa?

Remidi T8

Remidi T8 è un midi-controller che grazie ad un collegamento ad un apposito software dedicato è in grado di "trasformare ogni singolo movimento in della mano in un suono, in un riff di chitarra, un colpo di kick o in un nostalgico synth anni '80". il guanto è fatto di un tessuto dotato di sensori di pressione e un bracciale che converte gli impulsi in melodie.

Tramite una campagna kickstarter, Marco è riuscito a raccogliere circa il triplo della cifra preventivata per avviare il progetto, ciò a dimostrazione di quanto questa nuova idea sia stata accolta decisamente bene dalla comunità dei musicisti.

Il primo prototipo è già stata realizzato e con un po' di tempo, di pazienza e di dedizione la versione definitiva potrà essere presentata al CES di Las Vegas. Il team ideatore di Remidi è molto ottimista per quanto riguarda l'applicazione del prodotto in ambito di realtà virtuale (ad esempio), per non parlare del campo primario per il quale è stato pensato: la musica. Questo prodotto infatti è destinato a rivoluzionare il modo di fare e creare musica sia per i normali utenti che per i musicisti veri e propri.