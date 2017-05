Come ormai accade da un anno a questa parte, continua la fase di sclero per il portale musicale SoundCloud. Al di là delle proprie battaglie legali per i diritti musicali e le diatribe per il passaggio di consegna della proprietà, gli utenti ne hanno piene le scatole, soprattutto gli artisti internazionali come Martin Garrix, che per molteplici volte si è ritrovato in assenza delle sue personali produzioni.

Questa volta però, è andata ancora peggio per i Boombox Cartel. I 2 produttori messicani residenti a Los Angeles, si sono risvegliati nella mattina del 29 aprile 2017 in assenza del loro personale account, con all'interno il loro ultimo EP di maggior successo pubblicato tramite Mad Decent (label di Diplo), Cartel, con dentro all'interno Jefe, la canzone che è stata più riprodotta durante l'ultimo Ultra Music Festival, ben 12 volte secondo il portale 1001Tracklists.

thank u @SoundCloud for deleting our account — Boombox Cartel (@BoomboxCartel) April 29, 2017

we had zero copyright strikes... — Boombox Cartel (@BoomboxCartel) April 29, 2017

I 2, come si può vedere dai loro tweet, hanno accolto la notizia con un po' di sarcasmo, ma ovviamente con dispiacere: il loro ultimo lavoro è un fiore all'occhiello in questo 2017, recentemente pubblicato e che li sta portando in posizioni di notorietà mai raggiunti prima da loro, e che pian pianino si stanno rivelando come una conferma nel mondo della scena elettronica più legata alla trap. Questo "sfregio" da parte della piattaforma musicale è qualcosa che non piacerebbe a nessuno ricevere, soprattuto in questo periodo di grandi obiettivi per loro, e ancor di più se all'interno erano presenti produzioni e mix 100% di loro fattura. Un vero peccato. Tuttavia, se siete curiosi di ascoltare il loro Cartel EP, potete ascoltarlo qui sotto!

1 - Phoenix

2 - Jefe

3 - Alamo feat. Shoffy

4 - Dem Afraid feat. Taranchyla