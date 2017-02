Un vero e proprio toto-cantanti. L’attesa per il futuro brano di The Chainsmokers ha portato con sé una serie di rumors su chi sarebbe stato il prossimo artista a collaborare con i due dj statunitensi. Tutto è iniziato con Halsey, la giovanissima cantante americana, poi sono usciti i nomi di Chris Martin dei Coldplay, del rapper Big Sean, dei Linkin Park e del fondatore degli OneRepublic Ryan Tedder.

Scartati tutti questi, è arrivato il nome ufficiale. Si tratta di Niall Horan degli One Direction, l’ennesimo artista di fama mondiale a collaborare con il duo autore di #Selfie. Su twitter è arrivato puntuale l’annuncio dell’imminente incontro per la registrazione in studio.

I primi segnali li aveva mandati direttamente The Chainsmokers attraverso un live instagram, e la cosa è subito rimbalzata da social a social per arrivare a twitter, teatro dello scambio di battute tra Horan e uno dei due Chainsmokers Alex Pall. Un veloce botta e risposta dove Alex fa un po’ di ironia sui repentini cambi di colore dei capelli di Niall, lanciandogli infine l’appuntamento per la prossima settimana.

@TheChainsmokers that sounds like the type of question drew would ask ! 👦🏻 — Niall Horan (@NiallOfficial) February 1, 2017