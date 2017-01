Ha letteralmente fatto ballare tutto il mondo con El Perdón, hit portata al successo con il re del latin pop Enrique Iglesias. Ora Nicky Jam pubblica per Sony Music il nuovo album, dal titolo “Fenix”, e torna anche in radio con il primo estratto dal progetto, El Amante.

Guru sulla scena della latin urban music, l’artista statunitense cresciuto tra Puerto Rico e la Colombia raccoglie nel suo disco svariate collaborazioni; tra i nomi in tracklist si leggono, infatti, Sean Paul, Plan B e J Balvin oltre, naturalmente, al buon Iglesias.

E dopo aver collezionato sulle mensole di casa 3 Latin American Grammy, 1 Latin Grammy e ben 7 Latin Billboard Awards Nick Rivera Caminero è ben deciso a continuare lungo la strada del successo.

Solo per ricordare quale numero, Jam ha conquistato il vertice delle classifiche mondiali nel 2015 con la mega hit El Perdón, al numero 1 nelle radio in 13 Paesi e con 7 Dischi di Platino solo in Italia. Il bis arriva con Hasta el Amenecer, Disco di Platino FIMI, con 940 milioni di views in rete. Il king della music urban è tornato.

Di seguito la tracklist di “Fenix”: