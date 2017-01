Nicky Jam - El Amante (Video ufficiale e testo)

Nicky Jam - El Amante testo



[Please don't follow me here

Please don't follow me here (wait wait wait)

I don't want to fight anymore, I don't want to fight anymore

No, no, no you know what's kind of funny you do wanna fight

Everytime you're walking away from me straight up

that's why I'm walking away

Why you're walking away I'm trying to talk with you

now pull that crying stuff

just act mature man, try something you neve tried before

just act right

yeah like leaving your ass]



Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante,

Te digo de mi parte,

Que no aguanto más...

Ya no aguanto ver el otro como dice

que es el dueño tuyo

Me mata el orgullo,

él ni te sabe hablar



Esta la hice pa él

Cuando la escuche quiero estar ahí para ver

Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted

Tal vez suene un poco mal lo sé y no me luce,

Todo es por usted...



Mami yo me siento tuyo

Yo sé que tú te sientes mía

Dile al noviecito tuyo

Que con él te sientes fría



Mami yo me siento tuyo

Yo sé que tú te sientes mía

Dile al noviecito tuyo

Que él es una porquería



Te caliento más, más, más

Te caliento más, más, más

Te caliento más, más, más

Te caliento más, más, más

Te caliento más



Solo una cosa te preguntaré

Si tienes frío quién te da calor

Yo soy el dueño de tu fantasía

Nadie lo hace como yo

Si te viste bonita él no te dice ná

Y a mí tú me gustas hasta sin maquillar

tú siempre a mí me dices que él te trata mal

y eso lo tienes que acabar



Dime qué tú vas a hacer

mami tengo la inquietud

si quieres sufrir con él

eso lo decides tú

que seas feliz con él

yo no te contestaré

sé que me vas a llamar

cuando me extrañe tu piel



Mami yo me siento tuyo

Yo sé que tú te sientes mía

Dile al noviecito tuyo

Que con él te sientes fría



Mami yo me siento tuyo

Yo sé que tu te sientes mía

Dile al noviecito tuyo

Que él es una porquería



Esta la hice pa él

Cuando la escuche quiero estar allí para ver

Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted

Tal vez suene un poco mal lo sé y no me luce,

Todo es por usted...



Mami yo me siento tuyo

Yo sé que tú te sientes mía

Dile al noviecito tuyo

Que con él te sientes fría



Mami yo me siento tuyo

Yo sé que tú te sientes mía

Dile al noviecito tuyo

Que él es una porquería



Te caliento más, más, más

Te caliento más, más, más

Te caliento más, más, más

Te caliento más, más, más

Te caliento más



Mami yo me siento tuyo

Yo sé que tú te sientes mía

Dile al noviecito tuyo

Que él es una porquería