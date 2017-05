Protocol Recordings è la label di Nicky Romero che sin dalla sua nascita ha promosso tracce progressive house appartenenti ad artisti di grande rilevanza come Don Diablo, NERVO e Blasterjaxx. L'etichetta discografica fondata da Romero ha celebrato di recente il suo quinto anno di attività che l'ha portata ad essere un brand esclusivo e di successo grazie anche al popolare programma radio Protocol Radio.

Il settimanale show radiofonico condotto da Nicky Romero, in cui il DJ presenta le tracce più esclusive della sua label ed il meglio nel panorama house, ha inoltre raggiunto il 250° episodio così da offrire al DJ Olandese l'occasione perfetta per festeggiare questo importante traguardo.

Protocol Radio 250

L'episodio numero 250 di Protocol Radio è andato in onda il 26 Maggio, lo show è stato opportunamente trasmesso tramite Broadcasting su Facebook in occasione della speciale ricorrenza. Durante la live, durata ben due ore, sono state trasmesse le migliori tracce rilasciate dall'etichetta discografica negli ultimi 5 anni ed una selezione di singoli particolari riservati proprio per questo evento.

Protocol Recoridngs è stata fondata nel Maggio del 2012 e ad oggi è uno dei marchi più rilevanti della musica house grazie anche agli eventi organizzati da Nicky Romero nei più importanti meeting del mondo come Miami Music Week e Amsterdam Dance Event.

Il 29 Maggio Protocol Recordings renderà grazie ai fans con uno speciale mix di 5 ore nel quale verranno incluse alcune delle più grandi hit della label dal 2012 al 2016.