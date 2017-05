Oliver Heldens - Ibiza 77 Mixtape Volume 1 2017-05-22

[00:01] Riva Starr feat. Dajae - The Loft [CAJUAL]

[03:25] Jamiroquai - Superfresh (Oliver Heldens Remix) [VIRGIN EMI]

[06:38] Joris Voorn - Esquape [GREEN]

[09:46] HI-LO - The Answer (Oliver Heldens Edit) [HELDEEP]

[13:34] HI-LO & Sander van Doorn - WTF [HELDEEP]

[17:24] Oliver Heldens - Ibiza 77 (Can You Feel It) [HELDEEP]

[20:55] Armand Van Helden feat. Duane Harden - You Don't Know Me [FFRR]

[23:36] Junior Jack - E Samba [DEFECTED]

[26:32] Kerri Chandler - Atmospheric Beats (Jerome Sydenham 2014 Edit) [IBADAN]

[29:43] Mark Knight - Yebisah [TOOLROOM]

w/ Florence + The Machine - You've Got The Love (Acappella) [ISLAND]

[34:16] Funkin Matt - Aurora [HELDEEP]