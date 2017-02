La sua All Night – colonna sonora di un martellante spot televisivo – è a tutti gli effetti il tormentone di questo inverno. Certificato Disco di Platino con 50mila copie, il singolo ha fatto conoscere l’electro swing di Parov Stelar in Italia e ha permesso al suo doppio album “The Princess” (Warner Music, dal 10 febbraio) di ottenere ottimi piazzamenti nelle chart.

Grazie anche alle coreografie ipnotiche dello youtuber tedesco JustSomeMotion, il musicista, produttore e dj Marcus Fuereder aka Parov Stelar è attualmente l’artista austriaco più richiesto sui palchi internazionali e super virale in rete. La sua capacità di decostruire strutture classiche per farne storie musicali dallo stile unico è testimoniata fin dai primi progetti ed è percorribile proprio nel nuovo album.

E proprio in Italia Parov Stelar si prepara a esibirsi dal vivo per un’unica data live in calendario venerdì 14 luglio al Gruvillage di Grugliasco (TO) per la rassegna Colonia Sonora. Insieme all’artista, sul palco è presente anche la Parov Stelar Band, complesso che finora ha collezionato oltre 600 concerti in ogni angolo del mondo con svariati sold out. A partire da quello “in casa” allo Stadthalle di Vienna.

Dopo il successo dell’estate 2016, il leader con il suo gruppo porta in giro “The Burning Spider Tour” che toccherà anche Australia e Nuova Zelanda promettendo uno show carico giochi di luci, suoni e visual. I biglietti per la tappa italiano sono disponibili in prevendita tramite il circuito ufficiale Ticketone (sito e punti vendita).

Info

Parov Stelar Band – “The Burning Spider Tour”

Venerdì 14 luglio 2017

Grugliasco (TO), Gruvillage – via Crea, 10

Biglietti: € 33,00 + prev.