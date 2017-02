Probabilmente molti di voi ancora non lo conosceranno bene ma tra i tanti Festival che lentamente, con grande successo, vanno prendendo piede lungo l'italico stivale, merita particolare attenzione l'Unlocked Music Festival.

Stiamo parlando di Unlocked, una società a responsabilità limitata costituita da ragazzi desiderosi di sbloccare la movida palermitana, che da anni organizza eventi unici in mezza Sicilia e dal 2012 ha letteralmente istituito una festività nel calendario siculo: 1 Giugno.

L'evento sacro agli amanti dell'elettronica di tendenza, aperto con Hardwell (2012 e 2016) cui sono seguiti Benny Benassi (2013), NERVO (2014), Fedde Le Grand e VINAI (2015), quest'anno prevede l'apoteosi con il genio tedesco di Paul Kalkbrenner.

Oggi l'annuncio del super-ospite ha avuto effetti apocalittici (+1800 likes al post, +1300 condivisioni ed un numero esorbitante di commenti) e per domani, giornata di inizio della campagna di vendita, si prevede una corsa ai mille early bird ticket.

Probabilmente verrà bissato il numero di presenze dello scorso anno (10000 persone).