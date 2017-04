All'età di 53 anni Paul Oakenfold si prepara a festeggiare 30 anni di carriera iniziati con la sua prima performance ad Ibiza che ha cambiato per sempre il modo di concepire la musica elettronica e che ha dato il via alla moderna cultura dell'elettronica nel regno unito.

A tal proposito Paul Oakenfold ha voluto fare le cose in grande lanciando così il suo nuovo progetto SoundTrek che è stato concepito per portare la musica elettronica nei posti più remoti della terra e per raccogliere fondi a scopi di beneficenza.

Paul Oakenfold sul Monte Everest

SoundTrek ha toccato una vetta molto alta e ha portato, qualche giorno fa Paul Oakenfold ad esibirsi in un camp sul monte Everest (all'altezza di circa 5000 metri) di cui si può vedere una piccola parte nel video qui sotto:

I preparativi non sono stati per nulla facili come racconta Paul Oakenfold stesso: l'attrezzatura è stat trasportata in elicottero senza garanzia che avesse funzionato completamente ed il dj si è dovuto allenare diversi mesi per affrontare la scalata.

SoundTrek

Oakenfold inoltre progetta di raccontare nel dettaglio questo nuova avventura in un documentario che sarà pubblicato in seguito così come nel nuovo album in uscita prossimamente. L'esibizione sull'Everest è qualcosa mai stata fatta da nessun dj e questo era lo scopo di Oakenfold che voleva qualcosa di spettacolare e di originale per onorare la sua già brillante carriera.