Se c'è qualcosa di davvero fenomenale che ci ha fatto emozionare nel 2016, è sicuramente il progetto Shelter creato da Porter Robinson e Madeon. Parliamo di 2 Musicisti con la M maiuscola, che hanno guadagnato il rispetto e l'ammirazione di tutto il panorama della musica elettronica. Un brano davvero unico, che ha avuto il suo seguito con un tour che ha collezionato solo sold out in giro per il mondo, con una scenografia da capogiro. Il loro lavoro non è passato inosservato ai piani alti, al punto da essere stati inseriti nella gloriosa line-up del Coachella quest'anno, dove suoneranno nelle domeniche del 16 e 23 aprile. Al di là del video ufficiale di Shelter, non essendoci video della loro scenografia sui loro canali ufficiali, per fortuna molti fan hanno catturato i momenti chiave di questo show, che secondo noi merita di essere visto da tutti.

Intro

Porter Robinson & Madeon - Shelter

Porter Robinson - Sad Machine

Porter Robinson - Divinity

Madeon - Home

Madeon - Innocence