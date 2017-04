Porter Robinson & Madeon - Shelter Live Coachella - Tracklist

Porter Robinson & Madeon @ Main Stage, Coachella Festival Weekend 1, United States 2017-04-16

01. Porter Robinson & Madeon - Shelter vs. Divinity (Porter Robinson & Madeon Shelter Live Intro Mashup) [POPCULTUR / ASTRALWERKS]

[04:20] Madeon feat. Passion Pit vs. Mat Zo & Porter Robinson vs. Nero - Pay No Mind vs. Easy vs. The Thrill (Porter Robinson & Madeon Shelter Live Mashup)

[08:30] Porter Robinson vs. Madeon vs. Kyan - Sad Machine vs. Only Way Out vs. You're On (Porter Robinson & Madeon Shelter Live Mashup)

[13:15] Madeon feat. Kyan vs. Porter Robinson - You're On vs. Natural Light (Porter Robinson & Madeon Shelter Live Mashup)

05. Madeon - Finale vs. Cut The Kid (Porter Robinson & Madeon Shelter Live Mashup)

Live on SiriusXM

06. Madeon - Imperium (Porter Robinson & Madeon Shelter Live Remix) [COLUMBIA]

w/ Madeon - Ubelkeit [ULTRA]

[23:50] Porter Robinson & Madeon - Pop Culture vs. Say My Name (Porter Robinson & Madeon Shelter Live Mashup)

[25:50] Madeon vs. Porter Robinson feat. Amy Millan vs. Aquilo - Technicolor vs. Divinity vs. Innocence (Porter Robinson & Madeon Shelter Live Mashup)

[32:30] Madeon - Beings (Porter Robinson Shelter Live Remix) [COLUMBIA]

[36:20] Madeon - Pixel Empire (Porter Robinson & Madeon Shelter Live Remix) [COLUMBIA]

w/ Porter Robinson - Flicker (Acappella) [ASTRALWERKS]

[38:55] Porter Robinson & Madeon - Fellow Feeling vs. Icarus (Porter Robinson & Madeon Shelter Live Mashup)

[42:50] Porter Robinson - Goodbye To A World vs. Natural Light (Porter Robinson & Madeon Shelter Live Mashup)

[47:15] Porter Robinson & Madeon - Shelter vs. Language (Porter Robinson & Madeon Shelter Live Outro Mashup)