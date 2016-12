R3HAB | Full liveset | 538Jingleball

R3hab @ 538 JingleBall, Ziggo Dome Amsterdam, Netherlands 2016-12-17

Video Set: https://vk.com/video14821345_456239431

01. R3hab & Headhunterz - Won't Stop Rocking [SPINNIN']

02. R3hab - Samurai (Go Hard) [SPINNIN']

03. Tiësto - Chasing Summers (R3hab & Quintino Remix) [MUSICAL FREEDOM]

w/ Valentino Khan - Deep Down Low (Acappella) [OWSLA]

04. Ummet Ozcan & R3hab & NERVO - Revolution (Vocal Mix) [SPINNIN']

05. Calvin Harris & Disciples - How Deep Is Your Love (Calvin Harris & R3hab Remix) [SONY]

06. TJR & VINAI - Bounce Generation [SPINNIN']

07. R3hab & Quintino - Freak (VIP Mix) [SPINNIN' REMIXES]

08. R3hab & Skytech - Everything [R3HAB MUSIC]

09. Calvin Harris feat. Rihanna - This Is What You Came For (R3hab & Henry Fong Remix) [SONY]

10. Jay Karama - Keep Calm [BANZAI]

11. Rihanna feat. Drake - Work (R3hab Remix) [ROC NATION]

w/ Rihanna feat. Drake - Work (R3hab & Quintino Remix) [ROC NATION]

12. Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ - Cold Water (R3hab & Skytech Remix) [MAD DECENT]

13. The Chainsmokers feat. Halsey - Closer (R3hab Remix) [SONY]

14. Dr. Dre feat. Snoop Dogg - Still D.R.E. (W&W Festival Mix) [AFTERMATH]

w/ Borgore & Caked Up - Tomahawk [BUYGORE]

15. Garmiani - Bomb A Drop [DIM MAK]

16. Spenda C & Surecut Kids feat. Hello Geneva - Slut Drop (FIGHT CLVB Remix) [FREE/KLUB KIDS]

17. R3hab & Deorro - Flashlight [SPINNIN']

w/ R3hab & Deorro - Flashlight (ID Remix) [SPINNIN']

18. R3hab & KSHMR - Karate [SPINNIN']

19. R3hab & VINAI vs. Armin Van Buuren - How We Ping Pong (R3hab Mashup) [ARMIND / SPINNIN']