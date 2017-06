Durante una conversazione su Twitter tra Alison Wonderland e la pupilla di casa mau5trap REZZ, la DJ australiana ha accidentalmente twittato una foto senza accorgersi di aver lasciato aperta la sua cartella di file scaricati.

Un fan ha pertanto fatto immediatamente notare che alcuni dei contenuti visibili nell'immagine riportavano il nome di "alison rezz 1002" il cui nome equivoco suggerirebbe una possibile partnership tra le due.

Fuck the downloads look at this 😍 pic.twitter.com/yedTYzvLN1 — MVTRIX (@mvtrixofficial) June 15, 2017

Ci sono i presupposti quindi per pensare che Alison possa essere la prossima artista nel mirino delle collaborazioni della DJ statunitense la cui fama è andata via via crescendo negli ultimi tempi grazie ai suoi lavori e ai suoi DJ set da urlo.

Apparentemente questo sembra essere stato un banale errore ma non si esclude la possibilità che la mossa sia stata voluta per una strategia di Marketing. Solo il tempo ci dirà come stanno veramente le cose.