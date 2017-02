Dopo superospiti italiani e internazionali del pop e del rock, al festival più nazionalpopolare della televisione italiana arriva anche Robin Schulz. Annunciato durante la conferenza stampa di lunedì 6 febbraio direttamente dal Direttore Artistico e Conduttore Carlo Conti, il dj tedesco di maggior successo si prepara a far ballare il pubblico del Festival di Sanremo 2017.

La cornice del Teatro Ariston vede, così, entrare in scena consolle e mixer con il producer che ha firmato alcune delle hit maggiori di questi anni. L’ultima, in ordine di tempo, è insieme al collega superstar David Guetta, traccia già certificata Disco d’Oro FIMi/Gfk con oltre 25mila copie vendute.

Con oltre 7 milioni di dischi venduti, 2 miliardi di ascolti su Spotify e quasi altrettante views su YouTube, Robin Schulz è tra i protagonisti musicali europei più affermati al mondo consacrati di recente dall’album “Sugar”, uscito su etichetta Warner Music a settembre 2015. E chissà che il tedesco non sia in grado di far scatenare davvero il rigoroso pubblico sanremese.