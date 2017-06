Spinnin' Sessions 213 - Guests: Sam Feldt B2B Lush & Simon

Sam Feldt & Lush & Simon - Spinnin' Sessions 213 2017-06-08

[01:05] HIGHT - Runway [SOURCE]

[03:42] Nora En Pure - Tears In Your Eyes [SPINNIN' DEEP]

[06:20] Tiësto & KSHMR feat. Talay Riley - Harder [MUSICAL FREEDOM]

[09:54] Aevion - Waves [SPINNIN' COPYRIGHT FREE]

Spotify Top 100

[12:35] Lucas & Steve - Up Till Dawn (On The Move) [SPINNIN']

[15:50] Kryder - MTV [MUSICAL FREEDOM]

Talentpool

[18:17] Awe'D - Show Me Some Love [TALENT POOL]

[21:42] Bassjackers x Lucas & Steve feat. Caroline Pennell - These Heights [SPINNIN']

[24:42] Breathe Carolina - Glue [SPINNIN']

[27:29] Afro Bros - Tragiton [SPINNIN']

Sam Feldt & Lush & Simon played:

[30:10] Sam Feldt x Lush & Simon feat. INNA - Fade Away [SPINNIN']

[32:32] Freeform Five & Ali Love - Throwing Stones [SPINNIN' DEEP]

[33:40] Just Kiddin - More To Life [POTION]

[35:42] Chace & Yellow Claw - Stranger [BARONG FAMILY]

[38:41] BROHUG - Paparazzi [HELDEEP]

[39:38] Bodyrox feat. Luciana - Yeah Yeah (Chocolate Puma Remix) [SPINNIN' REMIXES]

[43:54] Joe Stone - Make Love [SPINNIN' DEEP]

[47:22] Haywyre - Do You Don't You [MONSTERCAT]

[51:40] David Tort & Markem & Yas Cepeda feat. Ella Loponte - Strangers [AFTR:HRS]

[56:03] Benny Benassi & Lush & Simon feat. Frederick - We Light Forever Up [ULTRA]