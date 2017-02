Arriva domani It Ain't Me, il nuovo singolo firmato Kygo e Selena Gomez e ripetutamente annunciato da entrambi gli artisti sui loro profili social, da Snapchat a Instagram.

Per Kygo si tratta del primo release del 2017, dopo l'uscita del suo ultimo album Cloud Nine, all'inizio dello scorso anno.

Per quanto riguarda Selena, il brano sarà contenuto all'interno dell'EP al quale stava lavorando prima di essere ricoverata in riabilitazione. La cantante texana era andata incontro a problematiche di depressione e di ansia, che ora sembrano risolte.

Adesso torna con questa attesa collaborazione col dj norvegese, che sembra destinata ad un successo sicuro.

Piccola curiosità. Andando a cercare su internet il brano It Ain't Me, compare la traccia pubblicata su youtube dal canale SelenaGomezVEVO, salvo poi risultare rimossa per violazione di copyright.

Nell'attesa di scoprire il giallo, ci godiamo l'anticipazione del brano direttamente da Instagram.

A post shared by Kygo (@kygomusic) on Feb 9, 2017 at 9:27am PST

#ItAintMe. Thursday. @kygomusic A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Feb 13, 2017 at 10:38am PST

Selena posted another video her Instagram story! A post shared by Selena Gomez Updates ⭐️ (@selenamgomezfanss) on Feb 3, 2017 at 5:35pm PST