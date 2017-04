Il dj e producer statunitense Skrillex non è ormai più così estraneo al mondo del pop e alle collaborazioni con gli artisti di questo mondo, basti pensare ai recenti lavori realizzati in concomitanza con alcuni dei più noti artisti pop del momento come Justin Bieber , Kiesza ed alcuni lavori prodotti per Bruno Mars.

Qualche giorno fa il profilo social di una nota e storica popstar ha dato un assaggio di quello che potrebbe essere un altra prelibata collaborazione che Skrillex ha in serbo per i propri fans alimentando così l'attesa per nuovo progetto discografico.

La Collaborazione

Sul profilo instagram di Jennifer Lopez è infatti apparso quello che potrebbe essere un teaser di una nuova collaborazione tra i due. Il video postato ritrae J-Lo e Skrillex che cantano e ballano un brano inedito dove è chiaramente udibile la voce della Lopez.

Playing around in the studio w @skrillex @poobear #US A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Mar 31, 2017 at 7:07am PDT

Sul post è stato inoltre taggato Poo Bear (Jason Boyd) che altri non è se non il producer ed il songwriter che già avuto modo di collaborare con Skrillex nella realizzazione di "Where Are U Now" (Featuring Justin Bieber e Diplo) e "What Do You Mean?" (sempre con Bieber).

Skrillex e J-Lo

Ultimamente J-Lo è stata impegnata nella relalizzazione della seconda stagione di "Shades of Blue": la serie tv poliziesca che vede protagonista la cantante stessa nei panni di un agente delle forze dell'ordine. La nuova stagione ha avuto inizio qualche settimana.

Skrillex dal canto suo è sempre impegnato in collaborazioni e continui nuovi progetti discografici ma tutto sommato non si ha modo di sapere quando e se il nuovo brano vedrà la luce.