Se vi capitasse di essere in giro per New York, evitate negozi come i Nike Store, Tiffany o Starbucks: OWSLA is in town bitches!

Ebbene si, dopo il lancio nella west coast del primo Store ufficiale nella Chinatown losangelina, non poteva proprio mancare un concept simile nella grande mela. E l'inaugurazione è avvenuta nel pieno stile OWSLA (così come deve essere). All'American Beauty NYC sabato scorso, oltre al lancio dei prodotti ufficiali che sono quasi sempre sold out online, a scaldare l'animo dei presenti c'era Joyride, ultima stella di lancio nella label di Sonny Moore (ma per gli amici Skrillex). Ovviamente, per chiudere il cerchio, si è colta l'occasione per lanciare ufficialmente il merchandising del DJ statunitense fresco fresco della sua nuova traccia I Ware House. Tutto curato al minimo dettaglio, come del resto OWSLA fa sempre.

Dunque, che tu passi dalla east o west coast, ora non hai scuse, non andare a prendere robaccia da Foot Loocker e vai alla 251 W 30th St di New York, o se sei a Los Angeles, 1001 N Broadway a Chinatown! Chissà magari potresti anche avere la fortuna di trovare i Vindata, Valentino Khan o proprio lui, Sonny in carne ed ossa!