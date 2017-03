Skrillex e Fifth Harmony hanno in mente qualcosa. Questa settimana è apparso su snapchat un video del producer dubstep, in cui si vede lui al centro e intorno le ragazze della band. Tra un cappello di fiori ed un altro, si può dedurre che il video non sia frutto di una semplice messinscena, ma possa essere preludio di una collaborazione fra i due.

Le Fifth Harmony si sono fatte conoscere al grande pubblico con l'edizione di X Factor Usa del 2012. La loro storia è iniziata ai bootcamp del programma, ed è proseguita molto bene con la firma per la Syco Music e la Epic Records. Oggi, le ragazze hanno a curriculum 8 milioni di copie vendute nel mondo e, nonostante l'abbandono di Camila Cabello nel 2016, proseguono sulla loro strada.

Un percorso sul quale potrebbe trovarsi, quindi, Skrillex, per un'ennesima collaborazione che siamo sicuri sarà un ennesimo successo.