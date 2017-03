Che Skrillex non si fermi un attimo è risaputo. Ma ritrovarsi così, tutte insieme, le collaborazioni del dj, fa un po' impressione. L'elenco dei featuring di Skrillex con un sacco di artisti differenti è stato pubblicato da poco dagli utenti di Reddit, che hanno raccolto il materiale degli ultimi suoi cinque anni di attività. Veramente un sacco di roba, anche se non tutta è stata pubblicata ufficialmente.

La lista è lunghissima, ma nonostante questo mancano ancora alcuni progetti a cui Skrillex ha partecipato. Ad esempio i suoi lavori con Jack Ü insieme a Diplo, oltre alle collaborazioni con 2 Chainz, Missy Elliot, Justin Bieber, Snails, Kai. C'è poi Show Me Love, il suo remix di Hundred Waters e Chance the Rapper, Burial, di Yogi & Skrillex con Pusha T, Moody Good e TrollPhace, e Purple Lamborghini con Rick Ross.

L'ennesima prova che il vulcanico dj ha sempre le mani in pasta. E soprattutto, non disprezza lavorare insieme ad altri artisti. L'ultima voce dell'elenco conferma una recente anticipazione via social, quella del probabile brano con le Fifth Harmony.

2017:

Fifth Harmony

Deftones – Chino Moreno

Grace Vanderwaal

Incubus

Mr. Carmack

2016:

Klypso & Max Ehrich

Getter

Jauz

Lido

Bruno Mars

2015:

Noisia

PNC

Mija

Vindatta

Jahlil Beats & Tom Morello

2014:

Tchami

Steve Duda

Flume

Planet VI

Om’Mas Keith

Etnik

The Game & Travis Barker

Diddy

Yellow Claw

What So Not

Ed Sheeran & Usher

GTA

Moody Good

Milo & Otis

Big Gigantic

Clams Casino

Netsky

Baauer

Mike Will Made It

2013:

RiFF RAFF & Skylar Grey

DJ Hatcha

Ellie Goulding

FuntCase

Zedd

Skylar Grey