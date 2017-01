Diretto da Jas Davis e James Winterhalter, "The Same Place" è il documentario rilasciato da Skrillex su Youtube che mette in mostra la vita movimentata dell'artista, sempre in viaggio per il mondo e headliner dei più grandi palchi internazionali.

Il video di 11 minuti evidenzia i vari gusti del producer americano che si diletta non solo a esibirsi da dj, ma anche a suonare la chitarra elettrica e cantare, come gli era solito nella sua vecchia band "From First To Last". Nonostante sia principalmente privo di dialoghi, la parte più toccante è il discorso dell'artista rivolto a dei giovani aspiranti produttori nel quale pronuncia le seguenti parole:

"Forse non c'è nessuna scienza che descriva cosa si necessiti per essere chiamato musicista perchè, quello che faccio, non era chiamato musica pochi anni fa. La prima volta che andai ai Grammys, la gente si chiedeva perchè io fossi là e diceva che io non creassi musica. Dovete produrre musica per la parte di voi stessi che ha ancora 15 anni, anche se ora ne avete 50. Fanculo le regole. Chiunque può imparare a farlo. Coltivate ciò che sentite vostro, unitelo assieme, e basta questo. Divertitevi e, se per voi è divertente, è l'unica cosa che conta. Sono nella stessa stanza in cui vi trovate. Sono nella stessa vostra posizione."

Infine condividiamo con voi la tracklist dei brani riprodotti nel video dalla quale emerge anche una canzone ancora inedita: