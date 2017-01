Da qualche tempo gira voce che Skrillex stia mettendo nel cassetto la sua carriera da producer EDM per dedicarsi – forse – ad altri progetti. Si tratta di voci e supposizioni che prendono spunto da alcuni elementi. Vediamo quali sono e quanto sono attendibili.

Primo indizio: Skrillex ha da poco pubblicato una nuova traccia insieme ai From Fist to Last, il suo vecchio gruppo, e questo farebbe pensare che si siano ufficialmente riuniti, a scapito della carriera di Skrillex da dj dubstep. Supposizione poco credibile, avendoci lui abituato a lavorare su progetti differenti contemporaneamente, cosa che potrebbe stare facendo ora con il nuovo progetto insieme ai suoi ex compagni. Fuori uno.

Secondo indizio: Non ci sono date di concerti programmati per il prossimo anno. Incredibilmente, sul suo sito troviamo questa conferma: nessuna data disponibile. Se si va a scavare più a fondo, invece, su songkick.com ecco che spuntano magicamente alcune date, anche se sono tutte a Las Vegas e una a Houston. In ogni caso, qualcosa di programmato c’è. Fuori due.

Terzo indizio: Diplo e Skrillex hanno rotto i loro rapporti. Il duo che aveva dato vita a Jack U, in effetti, non si parla più da tempo, non si sa per quale motivo. Tuttavia, Skrillex ha prodotto anche quando collaborava con altri artisti, quindi la loro separazione non può trovare conseguenza diretta nella fine di Skrillex come musicista EDM. Anche il terzo confutato. Via il prossimo.

Quarto indizio: Nel suo 'discorso di fine anno', il dj avrebbe fatto capire di aver chiuso con la EDM. Un discorso di ‘chiusura’ l’ha effettivamente fatto, ma più in relazione all’anno appena passato, parlando in generale, che con chiari riferimenti ai suoi progetti musicali. Non ci sono elementi che farebbero supporre il contrario.

Solo voci e niente di serio, in conclusione. I fan possono ancora dormire sonni tranquilli.