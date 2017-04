Sabato 22 aprile, Skrillex ha ottenuto l'onore di diventare uno dei più emozionanti ospiti speciali del Coachella 2017, con una sua epica sorpresa come chiusura la Do Lab del Coachella. Come ci si aspetterebbe, il boss della OWSLA ha realizzato un DJ-set con una tracklist piena zeppa di bass music, con diversi brani inediti mixati per l'occasione.

Tra le prossime canzoni catturate dai fan accaniti al set Coachelliano, troviamo sicuramente “Chicken Soup”, una collaborazione tra Skrillex e il produttore francese Habstrakt. Anche se i due artisti non hanno rilasciato alcun indizio per l'uscita ufficiale del brano, in passato, i 2 hanno certamente avuto modo di incontrarsi; Habstrakt è venuto fuori realmente nel 2014, quando ha pubblicato il suo remix di Skrillex & Diplo di “Dirty Vibe”. Da segnalare che l'influencer di Los Angeles ha spesso riprodotto brani del produttore francese, come in mash up tra "Habby9000" e la sua Make It Bun Dem.

Per “Chicken Soup”, Skrillex e Habstrakt hanno optato per una direzione in pieno stile Bass house, dando vita a un brano che promette molto bene nel prossimo futuro, soprattutto con l'imminente arrivo della festival season. Qui sotto potrete ascoltare un pezzo di questa futura mina bass house targata OWSLA: