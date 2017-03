SKRILLEX LIVE @ ULTRA MUSIC FESTIVAL 2015

Skrillex & Jack U (Diplo & Skrillex) @ Main Stage, Ultra Music Festival Miami, United States 2015-03-30

01. LH4L feat. Billion Dollars - Neoprene (Skrillex Remix) (Intro Edit) [FREE]

w/ Skrillex & Damian Marley - Make It Bun Dem (Acappella) [BIG BEAT/OWSLA]

[02:11] Schoolboy Q feat. Kendrick Lamar - Collard Greens (GZ Remix) [FREE/INTERSCOPE]

03. Jack Ü feat. Snails & Taranchyla - Holla Out [ATLANTIC]

[04:30] Skrillex feat. Ragga Twins - All Is Fair In Love And Brostep [OWSLA]

[05:36] Yo Majesty - Club Action (Smookie Illson Bootleg) [FREE]

[06:25] YOGI feat. Pusha T - Burial (Skrillex & TrollPhace Remix) [OWSLA]

[08:07] A$AP Ferg feat. A$ap Rocky, French Montana, Schoolboy Q & Trinidad - Work (Remix) [A$AP]

w/ MERCER & DJ Snake - Lunatic (Acappella) [SPINNIN']

w/ Ragga Twins - Bad Man (Skrillex Remix) [OWSLA]

[09:33] Snails & Antiserum - Wild (MUST DIE! Remix) [OWSLA]

w/ Bro Safari - That A$$ [FREE]

w/ NGHTMRE - Street [MAD DECENT]

[11:10] Beyonce & Jack U vs. Flosstradamus & GTA feat. Lil Jon - 7/11 vs. Prison Riot (Skrillex Mashup) [FREE / ULTRA]

[12:56] Skrillex - First Of The Year (Equinox) [BIG BEAT]

w/ Valentino Khan feat. DJ Kool - Make Some Noise [OWSLA]

[14:12] Skrillex feat. Ragga Twins - Ragga Bomb (Skrillex & Zomboy Remix) [OWSLA]

[17:31] Skrillex & Kill The Noise feat. Fatman Scoop & Michael Angelakos - Recess [OWSLA/BIG BEAT]

w/ JumoDaddy - Black Horse [OWSLA]

13. Sum 41 - Fat Lip [ISLAND DEF JAM]

DJ Snake On Stage

[20:09] DJ Snake feat. Lil Jon - Turn Down For What?! [COLUMBIA]

[21:15] Dillon Francis & DJ Snake - Get Low (The Rebirth In Paris) [MAD DECENT]

Sam Drew on stage

[21:30] Skrillex feat. KillaGraham & Sam Drew - Stranger (Live) [BIG BEAT]

w/ Wiwek - Salute [MUSICAL FREEDOM]

w/ Martin Garrix - Animals [SPINNIN']

17. GTA - The Crowd [FLY EYE]

[24:15] Skrillex feat. Penny - All I Ask Of You [BIG BEAT]

[24:56] Knife Party - Internet Friends (VIP Mix) [EARSTORM]

w/ Skrillex & Kill The Noise feat. Fatman Scoop & Michael Angelakos - Recess (Valentino Khan Remix) [OWSLA/BIG BEAT]

[26:25] A$AP Rocky ft. Skrillex & Birdy Nam Nam - Wild For The Night [RCA]

[27:10] Damian Marley - Welcome To Jamrock [UNIVERSAL]

w/ Skrillex & Damian Marley - Make It Bun Dem (Acappella) [BIG BEAT/OWSLA]

[28:06] BAR9 - Blender [NEVER SAY DIE]

w/ Habstrakt - Habby9000 [NEVER SAY DIE]

[28:32] Skrillex & Damian Marley - Make It Bun Dem (Alvin Risk Remix) [BIG BEAT/OWSLA]

[30:05] Wiwek & Alvaro feat. MC Spyder - Boomshakatak [BARONG FAMILY]

[30:20] ID - ID

w/ Wiwek & Gregor Salto - On Your Mark (Hasse De Moor Bootleg) [G-REX]

[32:12] Skrillex & Wolfgang Gartner - The Devil's Den (VIP) [BIG BEAT]

w/ Daft Punk - Harder Better Faster Stronger (Acappella) [VIRGIN]

[34:46] C&C Music Factory - Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) [CBS]

w/ Justice vs. Simian - We Are Your Friends [10 RECORDS]

[35:20] Skrillex & The Doors - Breakin' A Sweat (It's Alright) [ATLANTIC]

[36:34] Skrillex feat. Sirah - Kyoto [BIG BEAT]

[38:04] Skrillex feat. Sirah - Bangarang [OWSLA]

w/ Skrillex feat. Sirah - Bangarang (VIP) [OWSLA]

Diplo on stage

[39:36] Jack Ü - Get Free / Cinema (VIP) [FREE]

Kiesza on stage

[42:00] Jack Ü feat. Kiesza - Take Ü There (Live) [ATLANTIC]

33. Jack Ü feat. 2 Chainz - Febreze [ATLANTIC]

Kai on stage

[45:05] Jack Ü feat. Kai - Mind (Live) [ATLANTIC]

[48:00] Diplo feat. Faustix & ImanoS & Kai - Revolution (Live) [MAD DECENT]

CL on stage

[49:20] Skrillex feat. Diplo & G-Dragon & CL - Dirty Vibe (Live) [OWSLA]

Puff Daddy on stage

[50:10] Puff Daddy - It's All About The Benjamins (Live) [BAD BOYS]

w/ 2NE1 - MTBD (Acappella) (Live) [YG]

[51:38] P. Diddy - Bad Boy For Life (Live) [BAD BOYS]

[53:00] Jack Ü feat. Bunji Garlin - Jungle Bae (VIP) [ATLANTIC]

w/ Felix Da Housecat & Diddy - Jack U (Steve Angello & Sebastian Ingrosso Remix)

Justin Bieber on stage

[55:00] Jack Ü feat. Justin Bieber - Where Are Ü Now (Live) [ATLANTIC]