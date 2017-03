Sofi Tukker - Johny (Video ufficiale e testo)

Sofi Tukker - Johny testo



Johny está me ouvindo?

Sim, sim, claro

Tua mãe e eu perdoamos

Já perdoamos

Eu disse perdoamos

Isso acontece

Claro acontece a qualquer um

Eu disse qualquer um é to anyone

É claro tudo perdoado



Johny do you? do you? do you? do you? do you?

Johny can you hear me?

Johny

Johny



Johny está me ouvindo?

Sim, sim, claro

Tua mãe e eu perdoamos

Já perdoamos

Eu disse perdoamos

Isso acontece

Claro acontece a qualquer um

Eu disse qualquer um é to anyone

É claro tudo perdoado



Johny do you? do you? do you? do you? do you?

Johny can you hear me?

Johny

Johny



Johny can you hear me?

Johny can you hear me?

Jo-Jo-Jo-Johny can you hear me?

Johny can you hear me?



Johny can you hear me?

Jo-Jo-Jo-Johny can you hear me?

Johny can you hear me?

Jo-Jo-Jo-Johny