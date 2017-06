Una carriera non preclude l'altra, soprattutto se i due progetti vanno ad accavallarsi in una stagione cruciale come l'estate. Steve Angello sveste momentaneamente i panni del DJ e indossa quelli del produttore cinematografico, per una creazione che ben presto vedrà la luce sul grande schermo. The Last Free Space è il lavoro al quale l'artista svedese si sta dedicando nell'ultimo periodo.

Le riprese dell'ex Swedish House Mafia andranno a comporre un documentario. Il tema scelto è quello di una comunità americana, composta da sfollati, che hanno reinventato la propria vita all'interno di una location totalmente inesplorata ed isolata dal resto della civiltà moderna. Si tratta di un piccolo centro sulla costa del Lago Salton, prima ambita località balneare della California del sud e oggi quasi inospitale per l'alto tasso di inquinamento della zona.

Tra tournèe e produzione cinematografica: un'estate ricca di impegni per Steve Angello

Non è un caso che la passione cinematografica di Steve Angello abbia immediatamente trovato terreno fertile. La componente narrativa delle sue tracce, come anche e soprattutto la qualità e l'originalità dei suoi video sono caratteristiche ormai radicate nella sua concezione artistica e professionale. Adesso è arrivato il momento di applicarsi in un progetto più ampio e ricco di prospettive per il futuro.

Ovviamente, nonostante la pausa dovuta ad un impegno del genere, la sua carriera musicale non ne risentirà a lungo termine. L'artista svedese ha un'estate a cui far fronte ed una tournèe da portare avanti. Sarà una seconda parte del 2017 arida di tempo libero per Steve, ma con un entusiasmo crescente e multidirezionale.