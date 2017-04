Il Dj svedese ed ex membro degli Swedish House Mafia (di cui molti hanno sperato una reunion all'Ultra Music Festival) è pronto a tornare in campo: Steve Angello, dopo un anno passato tra tour e studio di registrazione, sembra essere pronto a pubblicare il suo nuovo lavoro.

Nel gennaio 2016 Steve Angello pubblicò il suo primo album di debutto “Wild Youth” da cui vennero estratti parecchi singoli tra cui Wasted Love (Feat. Dougy), Children of the Wild (Feat. Mako) e Remember (Feat. The Presets) .

Il follow-up del suo lavoro è stato annunciato pochi giorni fa sul suo profilo twitter da cui sono emerse finalmente alcune informazioni in merito a questo nuovo progetto discografico.

Almost Human

Un tweet è stato pubblicato l’8 aprile sull'account del Dj dove era riportato un video promo di quello che sembra essere proprio il suo nuovo sforzo discografico di Steve Angello: Almost Human.

S—A | Almost Human pic.twitter.com/wWLISCKTjq — Steve Angello (@SteveAngello) April 8, 2017

Angello al Coachella

Poco tempo dopo, sempre sul profilo di Steve Angello, sono comparsi alcuni tweet enigmatici che riportano il titolo dell'album seguito dalla data di debutto del Coachella di quest'anno e di quelle che sembrano essere dei titoli di nuovi singoli contenuti all'interno di Almost Human.

S—A | Coachella | April 14 | Dump out all jealousy — Steve Angello (@SteveAngello) April 8, 2017

S—A | Coachella | April 14 | All unforgiveness — Steve Angello (@SteveAngello) April 9, 2017

Non resta che attendere l'inizio del festival per svelare l'arcano.