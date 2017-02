Può succedere che grandi nomi della musica, arrivati al successo con uno stile preciso, decidano a un certo punto di voltare pagina. Così, nonostante il successo raggiunto attraverso l’elettronica, Steve Aoki sta pensando ad una svolta significativa: una migrazione verso l’hip hop.

Questa è l’indiscrezione che lo stesso producer ha reso pubblica nel corso di un’intervista. Una decisione maturata durante un breve periodo di riflessione preso dopo il rilascio del suo ultimo album, 4OKI.

Aoki ha parlato dei suoi piani per il futuro, dicendo di avere in serbo alcune collaborazioni per il suo prossimo lavoro in studio con diversi artisti hip hop tra cui Lil Uzi Vert, Migos e 2 Chainz.

Come spiega davanti ai microfoni, gli incontri a Los Angeles con questi artisti lo hanno stimolato nell’intraprendere questa nuova strada.

“La loro capacità di sputare fuori quello che hanno in testa direttamente sul palco mi ha molto ispirato. Ognuno di loro contribuisce con idee differenti. Lavorandoci insieme ho sentito un altro tipo di energia. Per questo sono venuto fuori con l’idea di un nuovo brand e una nuova identità.”

Ha poi concluso parlando della sua rinnovata idea di spettacolo.

“Mi piacerebbe che i miei prossimi show non siano solo Steve Aoki con, magari, un cantante, ma Steve Aoki ed i suoi amici che si accalcano sullo stage e si divertono”.

Ecco sotto l’intervista integrale.