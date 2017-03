Dopo aver degnamente festeggiato l’anniversario dei suoi 20 anni con un tour in tutto il mondo, il festival Dim Mak si prepara a far ballare anche quest’anno. Il 24 marzo sono già pronti Steve Aoki, Borgore, Deorro, Keys N Krates e molti altri per agitare le oltre 7000 persone che si riuniranno per l’evento.

Quest’anno il Dim Mak Miami 2017 non sarà più a South Beach, ma si sposta al Wynwood Arts District, un’area che accoglie settanta gallerie d’arte, antiche botteghe e una delle installazioni di street art più grandi al mondo. Il locale sarà l’RC Cola Plant, che dalle 21 di venerdì alle 5 del mattino di sabato è pronto a riempirsi con beats e bass da elettronica.

I biglietti sono già disponibili online, basta andare qui.

Per chi volesse maggiori informazioni e tenersi aggiornato sulla line up, rimandiamo alla pagina facebook dell’evento.