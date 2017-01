C atturare l'essenza giovanile della vita. Forse è proprio questo il segreto di Steve Aoki. Prende letteralmente l'elemento migliore dell'infanzia - una torta di compleanno - e la lancia in faccia i suoi fan. Va bene, lui in realtà non potrebbe farlo più, ma è una tradizione con la quale lui si è sempre identificato, e ha un senso.

Ma Aoki è molto più di ciò. La sua filosofia è probabilmente interpretata da altri come poco matura e al limite del ridicolo, quando in realtà è molto più riflettente: i testi e l'energia della sua produzione danno quasi la sensazione che il loro obiettivo sia di dare un sacco di forza nei momenti delicati. Se le persone vanno ad ascoltare Aoki, è perché lui stesso rappresenta la frenesia, uno sfogo di liberazione, anche ignorante si, ma comunque un intrattenimento curato ed elaborato per essere ad-hoc con il pubblico. Il tutto è spiegato in modo amplificato con il documentario di Netflix dedicato al boss della Dim Mak, "I'll Sleep When I'm Dead". È il momento di scoprire le sue migliori produzioni che hanno decretato la sua ascesa inarrestabile.

15 | The Power Of Now with Headhunterz

Probabilmente, se questa canzone fosse stata rilasciata qualche hanno prima, sarebbe stato davvero difficile credere che fosse prodotta da loro, il primo conosciuto per il suono molto più elettrico e aggressivo e il secondo per essere uno degli ambasciatori più importanti del genere hardstyle. Tuttavia, il prodotto finale è qualcosa di orecchiabile, che ti prende e non ti fa star fermo. Ultimamente è la prima canzone di inizio set che il buon Steve mette nei suoi DJ set (come agli MTV Digital Days di Torino lo scorso 9 settembre).

14 | Turbulence with Laidback Luke feat. Lil Jon

Aoki inizia a farsi conoscere davvero con questa traccia nel 2011, in un periodo di transizione dove la classica house iniziava ad accantonarsi causa dell'imminente esplosione della progressive house e progressive house . Toni davvero forti , synth urlanti e battiti contundenti in collaborazione con il mestro olandese Laidback Luke. Aoki poi non si è quasi mai addolcito molto in questi ultimi sei anni, ed è bello sapere che alcune cose non cambieranno mai. Per non parlare dell'idea di ingaggiare Lil Jon, probabilmente una delle prime canzoni electro house con la presenza di un rapper di tale spessore.

13 | Bring You To Life (Transcend) with Rune RK feat. RAS

Non sicuramente tra le più famose di Aoki, ma quando abbiamo scritto che nei suoi testi e nelle sue produzioni sembra che dia la sensazione che voglia trasmettere energia positiva, intendiamo questo.

12 | Just Hold On feat. Louis Tomlinson

Ultima traccia sfornata dal produttore losangelino, questa volta il collaborazione al ex componente degli One Direction. È inutile ribadire di quanto questo brano sia orientato per un target decisamente pop al punto da voler invadere le stazioni radiofoniche.

11 | Afroki with Afrojack feat. Bonnie McKee

Chi segue Steve da tempo sui social, conosce la sua mania di mixare il suo nome con i colleghi con cui collabora o passa del tempo. Questa è il secondo brano di questo binomio, frutto di una forte amicizia che i loro interessi musicali hanno creato. Probabilmente la miglior canzone tratta dal suo album "Neon Future I". To be continued...

10 | Melody with Dimitri Vegas & Like Mike vs. Ummet Ozcan

Frutto dal progetto musicale in collaborazione con i 2 fratelli belgo-grechi, ovvero 3 Are Legends, questa è l'ultima produzione rilasciata da loro con il contributo di Ummet Ozcan. In un periodo dove vanno sempre più in voga la future house e la bass, i 4, per quanto anche loro non hanno resistito al fascino di andare a contatto con i generi citati prima, hanno dimostrato di poter presentare qualcosa che può ancora far impazzire in modo netto il grande panorama EDM.

9 | Lightning Strikes with NERVO & Tony Junior

Forse la miglior canzone di Neon Future II. Le voci delle splendide gemelle NERVO sono irresistibili, il tutto con una produzione davvero toccante, sopratutto nel break e nel drop.

8 | Freak with Diplo & Deorro

2014. Cosa posso creare il miglior produttore di trap, il miglior produttore di bounce e uno dei produttori di electro house più conosciuti al mondo insieme? Una vera e propria bomba.

7 | Feedback with AutoErotique vs. Dimitri Vegas & Like Mike

Un'altra perla con gli ambasciatori del Tomorrowland, questa volta con la collaborazione di AutoErotique. Un'altro simbolo di coerenza sul lavoro che fanno i 3 Are Legends insieme, produzioni molto massicce dal punto di vista sonore, così come i loro rispettivi DJ set in giro per il mondo.

6 | I'm In The House feat. [[[Zuper Blahq]]]

Ora stiamo parlando di un grande classico del repertorio di Aoki. Se ve lo state chiedendo, si, Zuper Blahq è un alter ego di Will.I.Am, utilizzato solo con le collaborazioni con il proprietario della Dim Mak, non sappiamo il perchè. Rilasciata nel 2010, è da considerare una delle sue migliori canzoni per la freschezza di suono che ha portato all'epoca.

5 | What We Started with Don Diablo vs. Lush & Simon feat. BullySongs

Quasi sicuramente una delle migliori canzoni dell'estate 2016. Nata da un'idea dei nostri connazionali Lush & Simon, Aoki e il boss della Hexagon si sono rinnovati con un brano diverso dai loro stili e influenze, dimostrando di saper far emozionare con qualcosa di sentimentalmente vero, un messaggio forte di unione e felicità.

4 | No Beef with Afrojack feat. Miss Palmer

Continuiamo il discorso Afroki con quella che è una pietra miliare della musica dance elettronica degli anni '10. Nel mini documentario sulla vita di Afrojack, Nick dedica un capitolo di esso alla loro amicizia, mettendo in mostra il loro forte legame. Il video stesso di No Beef è quello che, se ci pensiamo, vogliamo tutti: un migliore amico con cui scatenarsi nel realizzare le pazzie più impensabili in una città come Las Vegas soprattutto. In fondo il bello della musica è anche questo, condividerla con chi si ha più a cuore.

3 | Boneless with Chris Lake & Tujamo

A primo impatto, vien quasi dire che la traccia, almeno nel drop, sia stata interamente strutturata dal produttore tedesco Tujamo, per via del suo inconfondibile suono che l'ha contraddistinto negli anni nella scena musicale elettronica. La realtà è che in altri punti del brano si può intuire il tocco di Aoki, simbolo di come la sua visione l'ha reso ciò quel che è oggi: Può essere amato come benissimo odiato, criticato per quello che fa sullo stage "perchè non è un vero DJ se passa il tempo a lanciare torte". Ma la chiave del discorso è questa, può farlo perchè è un'icona di quel che creato, andare a vedere Aoki non è solo andare ad ascoltare musica, è uno showman alla fine, completo sia dal punto di vista musicale che dell'immagine che da.

2 | WARP 1.9 with Bloody Beetroots

Quando Skrillex praticamente non esisteva ancora all'uscita di questa canzone nell'inizio del 2009, e la dubstep era una parola che a malapena trovavi come nome di qualche giocatore online su Call of Duty, Warp 1.9 iniziò a stravolgere tutto. Questa non è solo una delle migliori produzioni di Aoki, è anche il brano in cui ha più gridato come non mai in qualsiasi altra canzone. Inizia, ti entra pian piano nella testa con quel ticchettio di orologio, continua a persuaderti fino a non farti capire più nulla al "1, 2, WOO WOO". Il tutto in collaborazione ai The Bloody Beetroots (quando ancora erano un duo), nostri cari compatrioti che all'epoca insieme ai Crookers tenevano in alto la bandiera italiana ricevendo il rispetto di tutta la scena musicale elettronica. A volte abbiamo il desiderio di tornare nel 2009 a tutti i costi.

1 | Kid Cudi feat. Ratatat & MGMT - Pursuit Of Happiness (Steve Aoki Remix)